«Неудивительно, по сути, это его клуб». Щитов — о пятилетнем контракте Ротенберга со СКА

Хоккейный эксперт и бывший защитник клубов КХЛ Никита Щитов прокомментировал пятилетний контракт Романа Ротенберга со СКА, который был заключён 21 июля 2023 года.

«Я всегда считал, что тренеру надо давать карт-бланш в три-четыре года. Чтобы он работал в долгосрочной перспективе и на него ничего не давило. У нас, к сожалению, такой практики не было, но вот Ротенбергу дали пятилетний контракт. Хорошо бы, если бы это применилось и к другим тренерам. Им дают соглашения «один плюс один» или два года, и поэтому они постоянно висят на волоске. Благодаря продолжительному контракту можно спокойно построить систему развития и понимать, к чему надо поступательно двигаться. А то, что Ротенбергу дали такое соглашение, никого совершенно не удивляет. Он давно работает в СКА на разных должностях. По сути, это его клуб. Этим контрактом Ротенберг показывает, что собирается работать долго и что тренерство для него – это не короткое увлечение.

За пять лет под его руководством СКА сможет выиграть Кубок Гагарина? За пять лет всё возможно. Надо смотреть, как СКА будет дальше комплектовать свой состав. Если станут сохранять команду и только точечно усиливаться, то это возможно. У СКА есть все ресурсы для этого. Сейчас мало топ-клубов, которые претендуют на Кубок Гагарина», — приводит слова Щитова «РБ Спорт».

Ротенберг был назначен главным тренером СКА 4 января 2022 года. Под руководством специалиста петербургский клуб дважды доходил до финала Западной конференции Кубка Гагарина, где оба раза уступал ЦСКА.