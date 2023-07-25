«Флорида» подписала трёхлетний контракт с финским форвардом Луостариненом

«Флорида Пантерз» подписала трёхлетний контракт с финским форвардом Ээту Луостариненом, сообщает пресс-служба клуба. Новый договор начнёт действовать в сезоне-2024/2025.

«Ээту — динамичный двусторонний центр, скорость и сила которого позволяют ему преуспеть везде. Его постоянство и надёжность являются большим преимуществом для нашего нападения, и мы рады тому, что он сможет привнести в наш состав в ближайшие сезоны», — заявил генеральный менеджер «Флориды» Билл Зито.

В прошлом сезоне Ээту Луостаринен в 82 матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги набрал 43 (17+26) очка при показателе полезности «+19». В плей-офф на счету 24-летнего нападающего – 5 (2+3) результативных баллов в 16 играх.