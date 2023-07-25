«Флорида» подписала трёхлетний контракт с финским форвардом Луостариненом
Поделиться
«Флорида Пантерз» подписала трёхлетний контракт с финским форвардом Ээту Луостариненом, сообщает пресс-служба клуба. Новый договор начнёт действовать в сезоне-2024/2025.
«Ээту — динамичный двусторонний центр, скорость и сила которого позволяют ему преуспеть везде. Его постоянство и надёжность являются большим преимуществом для нашего нападения, и мы рады тому, что он сможет привнести в наш состав в ближайшие сезоны», — заявил генеральный менеджер «Флориды» Билл Зито.
В прошлом сезоне Ээту Луостаринен в 82 матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги набрал 43 (17+26) очка при показателе полезности «+19». В плей-офф на счету 24-летнего нападающего – 5 (2+3) результативных баллов в 16 играх.
Комментарии
- 25 июля 2023
-
19:14
-
18:49
-
18:39
-
18:22
-
18:07
-
17:49
-
17:30
-
17:20
-
17:11
-
17:00
-
16:39
-
16:15
-
16:08
-
16:00
-
15:35
-
15:25
-
15:19
-
15:09
-
14:41
-
14:25
-
14:07
-
13:58
-
13:35
-
13:24
-
12:47
-
12:19
-
12:00
-
11:31
-
11:08
-
11:01
-
10:54
-
10:39
-
10:13
-
09:53
-
09:48
Партнерский контент