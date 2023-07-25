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ESPN рассказал о работе генменеджера «Вашингтона» Маклеллана в межсезонье

ESPN рассказал о работе генменеджера «Вашингтона» Маклеллана в межсезонье
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Журналистка ESPN Кристен Шилтон в статье рассказала о том, что генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталз» Брайан Маклеллан в межсезонье нацелен на омоложение состава.

«Вашингтон находится на перепутье. Генеральный менеджер Брайан Маклеллан и компания отказались от контрактов ветеранов и истекающих контрактов в дедлайн.

Однако похоже, что «Кэпиталз» есть чем заняться. «Вашингтон» пригласил главного тренера-новичка НХЛ Спенсера Карбери, чтобы вдохнуть новую жизнь в команду. Разве их состав не должен продолжать следовать его примеру?

«Кэпиталз», должно быть, исследуют рынок, чтобы избавиться от ещё одного или двух контрактов с ветеранами, включая Евгения Кузнецова. 31-летний игрок запросил обмен, и, хотя в последние годы уровень игры Кузнецова снизился, он всё ещё может занять место в топ-9 команды НХЛ. Если «Вашингтон» сможет омолодить состав в межсезонье, тем лучше для них.

«Кэпиталз» переходят из одной фазы в другую, о чём ясно свидетельствовали решения Маклеллана прошлой зимой. Если «Вашингтон» захочет стать претендентом на плей-офф в следующем сезоне, им понадобится надёжная глубина атаки», — написано в статье.

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