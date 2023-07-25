«Идеальный лидер». Трёхкратный обладатель Кубка Стэнли — о Бержероне

Трёхкратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Детройт Ред Уингз» и «Каролины Харрикейнз» Аарон Уорд прокомментировал завершение игровой карьеры экс-капитана «Бостон Брюинз» Патриса Бержерона.

«Идеальный игрок. Идеальный товарищ по команде. Идеальный лидер. Парень, который последовательно представлял свой город, свою команду и, самое главное, игру так, как мы все хотели бы. Поздравляю, Патрис!» — написал Уорд в своём «твиттере».

Напомним, сегодня, после 19 сезонов в Национальной хоккейной лиге, 38-летний Бержерон объявил о завершении карьеры. Всего в НХЛ Патрис сыграл 1294 игры, в которых набрал 1040 (427+613) очков. В составе «Бостона» Бержерон становился обладателем Кубка Стэнли (2011). В составе сборной Канады он становился олимпийским чемпионом в 2010 и 2014 годах, чемпионом мира в 2004 году. Бержерон — член «Тройного золотого клуба».