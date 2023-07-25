Кручинин: задача «Торпедо» — Кубок Гагарина, хотим подняться на самые высокие места

Нападающий «Торпедо» Алексей Кручинин поделился целями нижегородского клуба на предстоящий сезон.
«Давления не чувствуем. После серии со СКА осталось чувство недосказанности, по счёту она получилась слишком лёгкой – 0-4. Сами от себя требуем большего. Это наша цель, к которой мы будем идти, прогрессировать и становиться лучше каждый день.
Можем больше, чем пройти первый раунд? Наша задача – Кубок Гагарина. Нет даже мыслей ставить цель пройти первый раунд или второй. Мы хотим подняться на самые высокие места.
Можем и Кубок Гагарина выиграть? Конечно. Если бы чувствовали, что не можем, то тогда не надо выходить играть. Мы верим, что можем выиграть Кубок, и будем стремиться к этому», — цитирует Кручинина «РБ Спорт».
Ранее Кручинин рассказал о работе с главным тренером нижегородского клуба Игорем Ларионовым.
- 25 июля 2023
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