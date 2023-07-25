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Кручинин: задача «Торпедо» — Кубок Гагарина, хотим подняться на самые высокие места

Кручинин: задача «Торпедо» — Кубок Гагарина, хотим подняться на самые высокие места
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Нападающий «Торпедо» Алексей Кручинин поделился целями нижегородского клуба на предстоящий сезон.

«Давления не чувствуем. После серии со СКА осталось чувство недосказанности, по счёту она получилась слишком лёгкой – 0-4. Сами от себя требуем большего. Это наша цель, к которой мы будем идти, прогрессировать и становиться лучше каждый день.

Можем больше, чем пройти первый раунд? Наша задача – Кубок Гагарина. Нет даже мыслей ставить цель пройти первый раунд или второй. Мы хотим подняться на самые высокие места.

Можем и Кубок Гагарина выиграть? Конечно. Если бы чувствовали, что не можем, то тогда не надо выходить играть. Мы верим, что можем выиграть Кубок, и будем стремиться к этому», — цитирует Кручинина «РБ Спорт».

Ранее Кручинин рассказал о работе с главным тренером нижегородского клуба Игорем Ларионовым.

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