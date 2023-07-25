А. Костицын: поиграв в минском «Динамо» два-три года, можно уехать в топ-клубы
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Заместитель начальника спортивного отдела минского «Динамо» Андрей Костицын рассказал о развитии молодых хоккеистов в клубе.
«У нас два тренера по вратарям. Андрей Мезин может передать свой опыт, а для ребят это только плюс. Все видят, что с «Динамо» молодёжь развивается неплохо. Поиграв здесь два-три года, можно уехать в топ-клубы. Всё зависит от желания самих ребят. Хорошо и то, что у нас много ребят драфтуется. Также есть легионеры, от которых наши парни набираются опыта. В «Динамо» хорошие условия, чтобы развиваться», — приводит слова Костицына телеканал «Беларусь 5».
Напомним, Костицын стал заместителем начальника спортивного отдела и главой скаутского направления в «Динамо» 7 июня 2023 года.
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