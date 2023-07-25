Сергей Брылин рассказал о значении Бержерона для мирового хоккея

Помощник главного тренера «Нью-Джерси Дэвилз» Сергей Брылин оценил влияние экс-капитана «Бостон Брюинз» Патриса Бержерона на мировой хоккей. Напомним, сегодня канадский игрок завершил карьеру в 38 лет.

«Все говорят, что он настоящий лидер, который ведёт за собой, показывает пример как на льду, так и вне льда, как быть настоящим хоккеистом и хорошим товарищем. Его игровые качества на высоком уровне, и, скорее всего, это один из самых лучших двусторонних центральных нападающих последних лет. Его игра на вбрасывании до сих пор всем ставится в пример, и молодёжь на этом учится. То, насколько ответственно он относился к игре без шайбы и в обороне, тоже говорит о многом. Человек-победитель, выигрывавший на всех уровнях», — цитирует Брылина ТАСС.

В составе «Бостона» Бержерон становился обладателем Кубка Стэнли (2011). В составе сборной Канады становился олимпийским чемпионом в 2010 и 2014 годах, чемпионом мира в 2004 году. Член «Тройного золотого клуба».