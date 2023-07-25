Сергей Брылин рассказал о значении Бержерона для мирового хоккея

Помощник главного тренера «Нью-Джерси Дэвилз» Сергей Брылин оценил влияние экс-капитана «Бостон Брюинз» Патриса Бержерона на мировой хоккей. Напомним, сегодня канадский игрок завершил карьеру в 38 лет.
«Все говорят, что он настоящий лидер, который ведёт за собой, показывает пример как на льду, так и вне льда, как быть настоящим хоккеистом и хорошим товарищем. Его игровые качества на высоком уровне, и, скорее всего, это один из самых лучших двусторонних центральных нападающих последних лет. Его игра на вбрасывании до сих пор всем ставится в пример, и молодёжь на этом учится. То, насколько ответственно он относился к игре без шайбы и в обороне, тоже говорит о многом. Человек-победитель, выигрывавший на всех уровнях», — цитирует Брылина ТАСС.
В составе «Бостона» Бержерон становился обладателем Кубка Стэнли (2011). В составе сборной Канады становился олимпийским чемпионом в 2010 и 2014 годах, чемпионом мира в 2004 году. Член «Тройного золотого клуба».
- 25 июля 2023
-
21:50
-
21:25
-
21:08
-
20:54
-
20:41
-
20:22
-
20:14
-
19:47
-
19:30
-
19:14
-
18:49
-
18:39
-
18:22
-
18:07
-
17:49
-
17:30
-
17:20
-
17:11
-
17:00
-
16:39
-
16:15
-
16:08
-
16:00
-
15:35
-
15:25
-
15:19
-
15:09
-
14:41
-
14:25
-
14:07
-
13:58
-
13:35
-
13:24
-
12:47
-
12:19