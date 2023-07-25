Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Сергей Брылин рассказал о значении Бержерона для мирового хоккея

Сергей Брылин рассказал о значении Бержерона для мирового хоккея
Аудио-версия:
Комментарии

Помощник главного тренера «Нью-Джерси Дэвилз» Сергей Брылин оценил влияние экс-капитана «Бостон Брюинз» Патриса Бержерона на мировой хоккей. Напомним, сегодня канадский игрок завершил карьеру в 38 лет.

«Все говорят, что он настоящий лидер, который ведёт за собой, показывает пример как на льду, так и вне льда, как быть настоящим хоккеистом и хорошим товарищем. Его игровые качества на высоком уровне, и, скорее всего, это один из самых лучших двусторонних центральных нападающих последних лет. Его игра на вбрасывании до сих пор всем ставится в пример, и молодёжь на этом учится. То, насколько ответственно он относился к игре без шайбы и в обороне, тоже говорит о многом. Человек-победитель, выигрывавший на всех уровнях», — цитирует Брылина ТАСС.

В составе «Бостона» Бержерон становился обладателем Кубка Стэнли (2011). В составе сборной Канады становился олимпийским чемпионом в 2010 и 2014 годах, чемпионом мира в 2004 году. Член «Тройного золотого клуба».

Материалы по теме
Капитан «Бостона» Патрис Бержерон завершил карьеру
«Идеальный лидер». Трёхкратный обладатель Кубка Стэнли — о Бержероне
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023