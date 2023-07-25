The Hockey News: «Чикаго» с Бедардом может побороться за плей-офф

Журналистка Кэрол Шрам в статье на портале The Hockey News заявила, что «Чикаго Блэкхоукс» может побороться за плей-офф вместе с первым номером драфта НХЛ — 2023 Коннором Бедардом.

«Это очень смелый прогноз, но в следующем сезоне «Чикаго» будет выглядеть совсем по-другому. Если генеральный менеджер Кайл Дэвидсон заставит своих игроков стремиться к плей-офф так же агрессивно, как клуб добился победы в драфтовой лотерее, следующей весной в Центральном дивизионе всё может стать интереснее. Но сперва они должны сделать гораздо больше работы, чем в прошлом сезоне.

Конечно же, всё дело в Конноре Бедарде. Но Дэвидсон изменил ситуацию в «Чикаго» так, чтобы дать новому игроку франшизы все возможности для успеха.

Ник Фолиньо — лидер, способный взрастить начинающую звезду. Тейлор Холл сам является первым номером драфта, и он может поддержать Бедарда, рассказав, как пройти через давление.

Если план Дэвидсона на следующий сезон начнёт приносить дивиденды, он даст Бедарду шанс, который ускользнул от Сидни Кросби, Алекса Овечкина, Коннора Макдэвида и многих других перспективных игроков — выйти в плей-офф в его первом сезоне в НХЛ», — сказано в статье.