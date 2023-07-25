«Кого не устраивает, могут играть в Швеции». В Норвегии предложили ввести потолок зарплат

Председатель правления норвежского клуба «Сторхамар» Ньол Берге предложил ввести в высшей норвежской лиге потолок зарплат по примеру Национальной хоккейной лиги.
«Думаю, можно установить потолок с максимальной зарплатой для игроков. Это должна быть разумная зарплата. Допустим, 600 тыс. норвежских крон (около $ 60 тыс. — Прим. «Чемпионата») в год. Те, кого это не устраивает, могут играть в Швеции.
Сейчас клубы убивают друг друга. Клубы боятся быть неконкурентоспособными. Владельцы, которые не согласны с тем, что у нас должен быть потолок зарплат, возможно, являются любителями экстрима. На данный момент управление хоккейным клубом — это экстремальный вид спорта», — приводит слова Берге Nitten.no.
«Сторхамар» является одним из самых титулованных клубов Норвегии, став чемпионом в 1995, 1996, 1997, 2000, 2004, 2008, 2018 годах.
- 25 июля 2023
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