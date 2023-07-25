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Трое россиян — в топ-10 лучших проспектов «Эдмонтона» на сезон-2023/2024 по версии THW

Трое россиян — в топ-10 лучших проспектов «Эдмонтона» на сезон-2023/2024 по версии THW
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Североамериканский журналист Роб Коуч на портале The Hockey Writers составил топ-10 лучших молодых игроков, задрафтованных «Эдмонтон Ойлерз» на сезон-2023/2024.

В список попали трое российских хоккеистов — форвард «Локомотива» Максим Берёзкин, защитник «Ак Барса» Никита Евсеев и нападающий «Норт-Бэй Батальон» Матвей Петров.

В прошлом сезоне 21-летний Берёзкин сыграл за «Локомотив» 52 игры, в которых набрал 26 (7+19) очков. 19-летний Евсеев в сезоне-2022/2023 провёл за казанский клуб 48 встреч с 7 (5+2) результативными баллами. 20-летний Петров за 65 игр набрал 93 (27+66) очка.

Полностью топ-10 выглядит так:

1. Ксавье Бурго.
2. Матвей Петров.
3. Тайлер Туллио.
4. Рафаэль Лавуа.
5. Оливье Родриге.
6. Макс Ваннер.
7. Никита Евсеев.
8. Максим Берёзкин.
9. Картер Савуа.
10. Лука Мюнценбергер.

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