Рэй Бурк — о завершении карьеры Бержерона: сегодня печальный день для фанатов «Бостона»

Легендарный защитник «Бостон Брюинз» Рэй Бурк прокомментировал завершение игровой карьеры экс-капитана «Бостон Брюинз» Патриса Бержерона.

«Сегодня печальный день для болельщиков «Брюинз», поскольку мы празднуем окончание невероятной карьеры одного из величайших игроков «Бостона» всех времён. С первого и по сегодняшний день Патрис подходил к своей работе с непоколебимой преданностью и страстью, подавая пример всем.

Мы поздравляем его с потрясающей карьерой, которая вдохновила бесчисленное количество игроков и болельщиков. Патрис был не только выдающимся игроком изо дня в день, год за годом, но и примером того, что значит быть лучше вне льда.

Спасибо, Патрис, за твою самоотверженность и вдохновение. Твоё наследие навсегда останется в «Бостоне», — написал Бурк в своём «твиттере».