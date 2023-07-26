Московский «Спартак» заключил новые контракты с двумя нападающими – Даниэлем Усмановым и Егором Варюшкиным, сообщает официальный сайт клуба.
Двустороннее соглашение с Усмановым (180 см, 76 кг) рассчитано на два года. В минувшем сезоне 21-летний центрфорвард дебютировал за «Спартак», проведя 28 матчей и набрав 4 (3+1) очка, признавался лучшим новичком недели КХЛ. Также Усманов стал чемпионом ВХЛ в составе воскресенского «Химика», набрав 19 (4+15) очков в 38 играх.
Двусторонний контракт с Варюшкиным (187 см, 77 кг) рассчитан на три года. Выпускник спартаковской школы, 18-летний нападающий вошёл в состав главной команды на предсезонный сбор в Пересвете. Два предыдущих сезона Варюшкин выступал на позиции центра за молодёжную команду красно-белых, набрав 10 (2+8) очков в 68 играх МХЛ.
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