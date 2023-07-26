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Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин рассказал о боксёрской тренировке команды

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин рассказал о боксёрской тренировке команды
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В рамках подготовки к новому сезону КХЛ игроки «Металлурга» сменили краги на боксёрские перчатки и вышли на импровизированные ринги для спаррингов, сообщает официальный сайт клуба. По словам главного тренера Андрея Разина, основная цель такой тренировки – развитие выносливости и координации.

«Можно заменить кроссовую подготовку именно боксом. Я это всё на себе испробовал и мне очень понравилось. Каждую тренировку худел — два, даже два с половиной килограмма сбрасывал. Здесь развивается и координация, и плечевой пояс работает. Организм дышит, скажем так, как на кроссе. Тренировка с разминкой заняла ровно час. Раньше мы за 50 минут бегали 10 километров, а сейчас мы эту работу провели в виде весёлой боксёрской тренировки. Конечно, этот бокс на лёд никак не перенесётся. Здесь мы просто развивали выносливость и координацию», — сказал Разин.

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