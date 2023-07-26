Умер владелец «Чикаго» Роки Вирц

Владелец и председатель «Чикаго Блэкхоукс» Роки Вирц умер в возрасте 70 лет, сообщает официальный сайт клуба. Он был председателем «Чикаго» с 2007 года.
«Благодаря его обязательствам и инвестициям команда одержала исторические победы в Кубке Стэнли в 2010, 2013 и 2015 годах, игры «Блэкхуокс» вернулись на местное телевидение, а аншлаги в «Юнайтед Центр» продолжались более 13 лет», – говорится в заявлении клуба.
Роки Вирц также был членом исполнительного и финансово-аудиторского комитетов НХЛ, возглавлял множество общественных и благотворительных детей. У него остались жена, четверо детей и шесть внуков. Семья Вирц владеет «Чикаго Блэкхоукс» с 1954 года, когда клуб приобрёл дед Роки — Артур Вирц.
В минувшем сезоне команда заняла 15 место в Западной конференции и не попала в плей-офф.
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