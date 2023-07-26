Заварухин рассказал о начале сборов «Автомобилиста» в Рефтинском

Хоккеисты «Автомобилиста» заехали на учебно-тренировочный сбор в посёлок Рефтинский, где с этой недели у команды начались тренировки в рамках подготовки к новому сезону, сообщает официальный сайт клуба. Работа проходит в двухразовом режиме. Тренерский штаб поделил команду на две группы, каждая из которых проводит вечернюю и утреннюю тренировки. Хоккеисты работают в тренажёрном зале, на льду, а также на футбольном стадионе.

По словам главного тренера «Автомобилиста» Николая Заварухина, на этом этапе будет закладываться база подготовки к новому сезону КХЛ.

«Первые дни на сборе будут втягивающие тренировки. Подготовим ребят к нагрузкам. На этом этапе закладывается база – фундамент на сезон. Не будем торопиться, сделаем всё правильно, постараемся подвести игроков к играм», — сказал Заварухин.

Вместе с главной командой «Автомобилиста» тренируется и большая группа молодых игроков системы клуба, которые начинали подготовку к новому сезону в составе «Горняка-УГМК».

В Рефтинском команда пробудет до 6 августа, после чего отправится в Уфу на первый в этом году предсезонный турнир.