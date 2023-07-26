«Салават Юлаев» провёл двусторонний матч

Уфимский «Салават Юлаев» провёл контрольный матч в рамках подготовки к новому сезону КХЛ, сообщает официальный сайт клуба. Игроки поделились на две команды – «зелёных» и «синих». Матч проводился в формате два периода по 30 минут «грязного» времени, за фолы арбитр назначал буллиты.
Основное время закончилось вничью 2:2, а в серии штрафных бросков точнее были «синие».
«Зелёные» – «Синие» – 2:3 Б (0:2, 2:0, 0:1)
Голы: 0:1 – Сергей Шмелев; 0:2 – Евгений Тимкин; 1:2 – Даниил Огирчук; 2:2 – Алексей Пустозёров (буллит); 2:3 – Даниил Скориков (победный буллит).
«Зелёные»: Вязовой; Хафизуллин – Василевский, Пустозёров – Гуськов – Башкиров; Бирюков – Комаров, Дроздов – Пименов – Сучков; Газимов – Елизаров, Черный, Огирчук, Дергунов, Санников.
«Синие»: Самонов (Дубровский); Науменков – Коледов, Шмелев – Шаров – Лещенко; Цулыгин – Луговяк, Кузьмин – Ефремов – Тимкин; Варлов – Кадыров, Скориков – Манин – Бабенко.
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