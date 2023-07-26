Кожевников — о ситуации с Найтом: легионеры — временщики, это доказал и сам Хартли

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказался о возможном уходе напаадющего Корбана Найта из «Авангарда». Ранее в СМИ публиковалась информация якобы о желании игрока покинуть омский клуб по семейным обстоятельствам

«Ребята, о таком развитии событий говорил ещё два-три года назад, когда все восторгались «Авангардом», Хартли и его кадровой политикой. Повторяю, ставка на легионеров – ненадежная, они временщики. Это доказал сам Хартли, когда в трудный момент бывший руководитель «Авангарда» попросил его вернуться и получил издевательский ответ про какую-то дачу.

Это подтвердили два брата-акробата Каски и Покка, которые, извините за выражение, слиняли из команды прямо по ходу плей-офф. Или голкипер Грубец, после стремительного отъезда которого у Омска хронические проблемы в воротах. Теперь это доказывает Найт. Вот и всё.

Для многих такой поворот – сюрприз? Ну какой сюрприз? То, что на этого товарища не стоит рассчитывать, понял в начале прошлого сезона. «Авангард» тогда был на 12-матчевой выездной серии, тренер Рябыкин пытался ситуацию как-то спасать, а в ответ его первый центр Найт вдруг улетел на травму к себе в Северную Америку. Все, кто внутри хоккея, сразу всё поняли.

«Авангарду» имеет смысл потребовать дисквалификации хоккеиста? Это бесполезно, у нас в лиге вольница для легионеров. Тем более речь идет об «Авангарде», внутренней слабостью которого в последние годы пользовались агенты, они просто растаскивали команду. В этой ситуации мне жаль Омск. Три тысячи верных болельщиков пришли на первую тренировку клуба, а им выкинули такую новость!» – цитирует Кожевникова Russia-Hockey.ru.

В минувшем сезоне Найт провёл 58 игр в регулярном чемпионате и набрал 34 (15+19) балла. В плей-офф-2023 в его активе 10 (5+5) очков в 14 матчах. Ранее главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец рассказал, что клуб ждёт Корбана Найта в Сочи в рамках подготовки к предсезонному турниру, который пройдёт с 3 по 8 августа 2023 года.