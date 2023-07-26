Леонтьев рассказал, в каком стиле будет играть «Нефтехимик» в новом сезоне КХЛ

Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев рассказал о состоянии игроков команды после выхода из отпуска и сообщил, в каком стиле будет играть нижнекамская команда в новом сезоне КХЛ.

«Все ребята пришли в отличной физической форме, поэтому никаких проблем с началом тренировочного подготовительного сбора не было. Первые две недели у нас будет силовая нагрузка. Мы будем чередовать лёд с тренажёрным залом, вечером общий лёд. Все в работе, все тренируются.

Стиль игры команды в новом сезоне? Я думаю, мы оставим тот же атакующий зрелищный и комбинационный хоккей с обилием голов и правильными действиями в обороне. Всё будет, приходите и посмотрите», — цитирует Леонтьева пресс-служба клуба.

В прошлом сезоне «Нефтехимик» в первом раунде плей-офф уступил в шести матчах «Ак Барсу».