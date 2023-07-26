Гоголев об игре в Канаде: тренеру не нравилось, что в раздевалке разговаривали на русском

Нападающий «Сибири» Павел Гоголев рассказал о периоде карьеры, проведённом в клубе хоккейной лиги Онтарио «Гельф Шторм» и заявил, что тренеру команды не нравилось, когда русские игроки разговаривали между собой на родном языке. В команде была целая пятёрка русских хоккеистов.

«Для нас пятерых, Торопченко, Саморукова, Гордеева, Чайки, и меня всё было великолепно! Для остальных, думаю, не очень (смеётся). В раздевалке мы всё время разговаривали на русском. Тренеру это категорически не нравилось. Мы ему объясняли, что Торопченко и Саморуков не лучшим образом понимают на английском, и мы с ними хотим говорить на родном языке. Не будут же канадцы между собой в команде КХЛ говорить по-русски! В общем, у нас в этом смысле было постоянное противостояние с тренером.

На самом деле этот тренер, Джордж Барнетт, который и генеральным менеджером «Гельфа» был по совместительству, очень адекватный. Он был уже не молодой, но понимал, что хоккей меняется. Подстраивался под тенденции и игроков. Так что мне играть у Барнетта нравилось.

Что русское с партнёрами привнесли в «Гельф»? Без русского мата никуда (смеётся). У меня и в «Ньюфаундленде» постоянно спрашивали как то слово будет, как это. Например, женщина-доктор спрашивала, как будет «привет» и другие простые слова на русском, чтобы выстраивать общение. При этом кого-то, бывало, научишь русскому мату, а он потом на тебя же при его помощи орёт, когда не отдал передачу», — цитирует Гоголева Sport24.

Гоголев в прошедшем сезоне провёл в АХЛ за фарм-клуб «Чикаго» «Рокфорд Айсхогс» два матча, в которых отметился одной заброшенной шайбой. Также в активе Павла одна игра за клуб «Торонто Марлис». Павел — сын Дмитрия Гоголева, который играл в России за «Крылья Советов», «Спартак», «Ак Барс», «Северсталь», ЦСКА и «Витязь».