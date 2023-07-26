Форвард ЦСКА рассказал о первых тренировках команды после выхода из отпуска

Нападающий ЦСКА Семён Панкратов рассказал о первых тренировках после выхода из отпуска и отметил, что состав команды почти не изменился, по сравнению с прошлым сезоном КХЛ.
«После отпуска начал потихоньку индивидуально ходить в зал, на лёд. Втягивался, потому что прошлый сезон был хорошим, но нам сейчас нужно поддерживать форму, двигаться дальше и не останавливаться. Уже во второй половине мая начал постепенно двигаться, в июне ходить на лёд. Так и набираю форму.
В чём главная задача тренировок сейчас? Вкатиться в подготовку. С ребятами работаем на льду, собираемся сами группами. Тренируемся, заставляем друг друга. В компании тренироваться веселее, где-то можно пошутить, посмеяться. Так гораздо интереснее.
Комфортнее работать, когда сохранился почти весь состав команды? Это обалденно! За плечами у команды два Кубка Гагарина. Думаю, команда сильно не меняется. Все пацаны дружные, хорошо общаемся, вместе проводим время.
У ЦСКА всего пять контрольных игр? Возможно, этого более чем достаточно. Мы играли дольше всех, нам дали отдохнуть, восстановиться. Эти игры помогут войти в сезон», — цитирует Панкратова пресс-служба клуба.
Напомним, ЦСКА становились обладателями Кубка Гагарина в последних двух сезонах КХЛ.
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