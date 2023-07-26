Нападающий Дер-Аргучинцев: рад оказаться в «Тракторе», здесь всё на высшем уровне

Нападающий «Трактора» Семён Дер-Аргучинцев поделился первыми впечатлениями от Челябинска и заявил, что рад оказаться в клубе.

«Первое впечатление о городе — очень понравился. Особенно центр Челябинска. Уже успели прогуляться. Классно. Очень рад оказаться в «Тракторе». Впечатления очень хорошие. Тепло приняли. Видно, что здесь одна большая семья. Трудностей не было, всё на высшем уровне.

У команды в этом сезоне большие цели. Мы будем идти за Кубком и стараться выиграть его. Личные цели совпадают с командными. Главная цель — Кубок Гагарина. Надеюсь, что всей командой будем радовать болельщиков нашей игрой. Приходите на каждый матч и болейте за нас!» — приводит слова Дер-Аргучинцева официальный сайт «Трактора».

В сезоне-2022/2023 22-летний Дер-Аргучинцев принял участие лишь в одной встрече НХЛ за «Торонто», не отметившись результативными действиями. Бóльшую часть сезона россиянин провёл в АХЛ, выступая за «Торонто Марлис». Форвард набрал 40 (12+28) очков в 50 матчах регулярного чемпионата. В плей-офф он сыграл в пяти встречах, записав на свой счёт 3 (2+1) балла.