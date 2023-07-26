«Это говорит о доверии». Плющев оценил пятилетний контракт Ротенберга со СКА

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев высказался о продлении СКА контракта на пять лет с главным тренером Романом Ротенбургом.

«Мне сложно комментировать, почему с Романом Ротенбергом продлили контракт на пять лет. Есть совет директоров, который предложил такой контракт. Наверное, они обсуждали какие-то условия. Это говорит о том, что программу развития, которую предложил Роман Ротенберг, приняли. Наверное, это говорит о доверии к нему.

Удивлюсь ли, если мы когда-нибудь увидим Романа Ротенберга на льду в составе СКА? Я не собираюсь это комментировать. Меня спросили о контракте — я ответил. А всё остальное… Обсуждать чьи-то домыслы я не собираюсь», — цитирует Плющева Legalbet.

Напомним, Ротенберг стал главным тренером СКА 4 января 2022 года. Под его руководством петербургская команда дважды доходила до финала Западной конференции Кубка Гагарина, где оба раза уступила ЦСКА.