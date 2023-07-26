Билялетдинов рассказал, что стало решающим фактором при подписании контракта с «Ак Барсом»

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов рассказал о выходе команды из отпуска, адаптации новичков и решающем факторе при подписании нового контракта с казанским клубом.

«Ребята хорошо отдохнули, готовились к сезону, не бездельничали. Из отпуска вышли в нормальном состоянии. Тренировки показывают, что они готовились. Но тренировки на земле и льду отличаются — чувствуется, что много не катались. В целом ребята готовы неплохо.

Как проходит адаптация новичков? Они хорошо влились в команду, никаких вопросов нет. Думаю, они себя комфортно чувствуют.

Соскучился ли по предсезонной работе? Да, уже несколько лет не проводил предсезонные сборы. Ещё есть особенность – мы собрались позже, чем обычно, для меня такое впервые. Мы должны найти возможность правильно подготовиться, чтобы хорошо выступить в чемпионате.

Будет ли считаться неудачей отсутствие Кубка Гагарина по итогам сезона? Все хотят победить, не только наша команда. Будем делать всё, чтобы наша команда выступила достойно.

Какой фактор стал решающим при подписании нового контракта с «Ак Барсом»? Наверное, команда. В прошлом году была проделана неплохая работа, и я хотел бы завершить её на хорошей ноте», — цитирует Билялетдинова пресс-служба клуба.

Напомним, в текущее межсезонье Билялетдинов подписал новый контракт с «Ак Барсом» на один год. В прошлом сезоне КХЛ казанский клуб уступил ЦСКА в семи матчах финала Кубка Гагарина.