Новиков: ВХЛ надо переименовать в Суперлигу и проводить переходный турнир с КХЛ

Заслуженный тренер России Юрий Новиков рассказал о развитии российского хоккея.
«Наш хоккей развивается очень сильно — вопрос, как это всё переварить. Ему нужна реновация, перестройка всей вертикали. Имея такие возможности, мы должны поднять хоккей на совершенно другой уровень. Думаю, что в первую очередь надо разобраться с ВХЛ. Только одна Москва каждый год выпускает 500 игроков, у нас переизбыток молодых ребят. Вместе с водой мы выплёскиваем десятки способных хоккеистов. Надо пойти на какие-то ограничительные меры, чтобы в ВХЛ играло больше молодёжи. И нужно разобраться, что вообще даёт ВХЛ.
Я считаю, что в ВХЛ надо сократить количество команд и переименовать её в Суперлигу, чтобы поднять статус. И обязательно нужно проводить переходный турнир между нижними клубами КХЛ и лучшими ВХЛ. Если команда ВХЛ обыграет соперника из КХЛ, почему бы её не вернуть в элиту? Этот переходный турнир даст возможность более серьёзно развивать хоккей в регионах. Даже если на первом этапе команды ВХЛ не будут подниматься наверх, то эти матчи всё равно принесут пользу. Вот команда КХЛ не попала в плей-офф, клюшки сложили, побегали-попрыгали — и всё. Там надо расшевелить болото. И ВХЛ сейчас варится в своём соку, но мы не можем пустить всё на самотек. Не надо бояться, надо пробовать. Везде в стране идёт реновация, она должна прийти и в хоккей», — приводит слова Новикова «РБ Спорт».
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