«Есть с кем решать серьёзные задачи». Крикунов — о составе московского «Динамо»

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов рассказал о селекционной работе «Нефтехимика» и московского «Динамо».

«Нефтехимик» с учётом своих возможностей очень неплохо комплектуется. Он сумел взять ярких игроков, которые, возможно, не показывали свой лучший хоккей в последние годы, но при должной ставке на них и достаточном игровом времени способны раскрыться по новой. А это то, что нужно «Нефтехимику». К тому же там много молодёжи, которая тоже будет расти.

Что касается «Динамо», то селекция у них почти образцовая. Сохранили тех, кто нужен, подписали игроков-трудяг, которых любит Кудашов, а также добавили мастерства за счёт Гусева и Ожиганова. Есть с кем решать серьёзные задачи», — сказал Крикунов в интервью «Известиям».