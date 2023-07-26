Береглазов объяснил, почему выбрал «Локомотив» для продолжения карьеры

Защитник «Локомотива» Алексей Береглазов рассказал, почему выбрал ярославский клуб для продолжения карьеры.
«Ярославль немного успел посмотреть. Весной, когда подписывал контракт, прокатились по нему с семьёй. Красивый город, много храмов, очень много зелени. Всё нравится. Осталось лишь хорошо подготовиться к сезону.
В СМИ много писали, что выбираю клуб поближе к Москве? Я рассматривал много предложений. «Локомотив» понравился со всех сторон. У команды большие спортивные задачи. Решил перейти сюда. Буду жить здесь с семьёй. Думаю, что она приедет ко мне в августе.
Игорь Никитин говорил вам о роли в команде? Конкретной роли нет. Нужно, в первую очередь, выполнять свои прямые обязанности как защитника. А если получится помочь атаке – хорошо. Но это второстепенно.
Как самочувствие на сборах? За полтора месяца до сборов начал заниматься в зале и на льду. Сейчас у нас первый цикл тренировок. Он втягивающий. Нам есть к чему стремиться. Рад, что подольше побыл в отпуске с семьёй. При этом никто не приходит на сборы неготовым. Все – профессионалы», — цитирует Береглазова сайт КХЛ.
В прошлом сезоне Береглазов провёл 79 матчей за «Авангард», в которых набрал 28 (10+18) очков.
- 26 июля 2023
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