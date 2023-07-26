Себастьян Ахо подписал восьмилетний контракт с «Каролиной» на общую сумму $ 78 млн

Себастьян Ахо подписал восьмилетний контракт с «Каролиной Харрикейнз» на общую сумму $ 78 млн, сообщает пресс-служба клуба.
Напомним, по завершении сезона-2023/2024 у Ахо подошло к концу пятилетнее соглашение с кэпхитом $ 8,46 млн.
В прошлом сезоне Ахо набрал 67 (36+31) результативных баллов в 75 матчах регулярного чемпионата НХЛ. В плей-офф финн провёл 15 матчей, в которых набрал 12 (5+7) очков.
25-летний нападающий был выбран на драфте Национальной хоккейной лиги в 2015 году во втором раунде под общим 35-м номером. Всего в НХЛ Себастьян сыграл 520 матчей, в которых забросил 218 шайб и отдал 250 результативных передач, набрав в общей сложности 468 очков с показателем полезности «+80».
В 2016 году в составе молодёжной сборной Финляндии Ахо стал чемпионом мира.
- 26 июля 2023
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