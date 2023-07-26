Губерниев: не удивлюсь, если в новом сезоне СКА с Ротенбергом возьмёт Кубок Гагарина

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев оценил новое пятилетнее соглашение Романа Ротенберга со СКА.

«Ротенберг — молодой, перспективный тренер, и команда ему доверяет — там очень надеются играть с ним вдолгую. Насколько я знаю, Роман Борисович тоже ставит амбициозные планы. Могу порадоваться за тренера и команду, но предварительно. Потому что главное — это ведь результат. Посмотрим, удастся ли им вернуть Кубок Гагарина в Санкт-Петербург.

Ротенберг со СКА может выиграть Кубок Гагарина? Безусловно, да. Это мы видели по формированию команды, по стратегии и по тактическим нюансам. Я не удивлюсь, если в наступающем сезоне СКА возьмёт Кубок Гагарина», — цитирует Губерниева «РБ Спорт».

Ротенберг стал главным тренером СКА 4 января 2022 года. Под его руководством петербургская команда дважды доходила до финала Западной конференции Кубка Гагарина, где оба раза уступила ЦСКА.