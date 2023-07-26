«Флорида» представила логотип к 30-летию клуба

«Флорида Пантерз» на своём официальном сайте представила обновлённый логотип, приуроченный к 30-летию клуба.

Фото: «Флорида Пантерз»

«Флорида Пантерз» базируется в городе Санрайз (штат Флорида, США) и была основана в 1993 году. Финалист плей-офф Кубка Стэнли сезонов-1995/1996 и 2022/2023. «Пантеры» получили своё название в честь редкой Флоридской пумы. Домашняя площадка — «Эф-Эл-Эй Лайв-Арена», вместительностью 19 434 зрителя.

Дважды в своей истории «Флорида Пантерз» становилась победителем Восточной конференции (сезоны-1995/1996, 2022/2023). В сезоне-2021/2022 «Флорида» стала обладателем Президентского кубка, набрав больше всех очков в регулярке.

В прошлом сезоне «пантеры» в финале Кубка Стэнли уступили «Вегас Голден Найтс» со счётом 1-4 в серии.