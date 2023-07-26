Новиков — о контракте Ротенберга: это событие в истории хоккея, у Романа — хоккейные гены

Заслуженный тренер России Юрий Новиков оценил пятилетний контракт Романа Ротенберга со СКА. В прошлом сезоне команда под руководством специалиста дошла до финала Западной конференции.

«Это событие в истории хоккея. К этой должности Ротенберг шёл долго. Я не являюсь его бенефициаром, и за эти слова мне шоколадку не купят, но могу сказать, что у него хоккейные гены. Все знают, что он любит этот вид спорта, что он хоккейный человек.

Не было такого, что «я хочу на Луну» — и он уже главный тренер. Шаг за шагом, step by step — по этой линии Ротенберг шёл, набирался опыта и знаний. Он живёт этим. В истории нашего хоккея ещё не было такого, что контракт с главным тренером заключался на пять лет. Это хороший пример на будущее для других команд. Самое главное, что на долгий срок он привязан к этой работе — пять лет работы, пять лет ответственности.

В руководстве СКА серьёзные, государственные люди, и разговор был не одного дня. Контракт подписан и при участии нового руководителя системы СКА Александра Медведева. Должна быть построена программа на пять лет — это серьёзная научная, финансовая, политическая работа. Поэтому к такому контракту я отношусь положительно, это важно и для развития команды. Игроки СКА, в том числе будущие, понимают, что линия с Ротенбергом гарантирована в течение пяти лет, что тренер никуда не убежит и всё серьёзно. Это в первую очередь в интересах команды», — приводит слова Новикова «РБ Спорт».

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