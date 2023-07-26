Алексей Красиков и Александр Авцин перешли в словацкий клуб
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Голкипер Алексей Красиков и нападающий Александр Авцин перешли в словацкий клуб «Липтовски-Микулаш», сообщает пресс-служба команды. Соглашение с хоккеистами рассчитано на один год.
В прошлом сезоне 27-летний Красиков провёл за «Спартак» 28 матчей, в которых одержал шесть побед с 91,1% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 2,97. В КХЛ Алексей играл за «Атлант», «Сибирь», «Сочи» и «Спартак».
32-летний Авцин в сезоне-2022/2023 играл за «Витязь» и словацкий «Прешов».За подмосковный клуб Александр провёл 13 встреч, в которых отдал две результативные передачи.
«Липтовски-Микулаш» в прошлом розыгрыше главной лиги Словакии занял предпоследнее, 11-е место. Клуб не попал в плей-офф, однако избежал вылета из Экстралиги.
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