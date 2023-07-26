Дэн Мильштейн вошёл в топ-5 самых эффективных агентов НХЛ по версии The Hockey News

Журналист Калеб Керни в статье на сайте The Hockey News составил топ-5 самых эффективных агентов НХЛ. Рейтинг составлен по общей стоимости активных контрактов у агентов.
На пятой строчке — основатель компании Gold Star Sports Management Group Дэн Мильштейн. У него 55 активных контрактов на общую сумму $ 486,5 млн. Двумя его самыми высокооплачиваемыми клиентами являются игроки «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров и Андрей Василевский.
На четвёртом месте — Джерри Йоханнсон с 49 активными контрактами на общую сумму $ 544,3 млн. На третьей позиции — Джей Пи Бэрри с 71 активным контрактом на сумму $ 709,8 млн. На втором месте — Пэт Бриссон с 62 контрактами на сумму $ 1,18 млрд. Лидером рейтинга является Крейг Остер с 70 контрактами на сумму $ 1,19 млрд.
- 26 июля 2023
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