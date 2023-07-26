Журналист Ричардсон назвал главную проблему Тарасенко в межсезонье

Журналист Лайл Ричардсон в статье на портале The Hockey News заявил, что основной проблемой Владимира Тарасенко в текущем межсезонье является малое количество клубов, которое может предложить ему контракт с требованиями игрока.

«Проблема Тарасенко в том, что только девять команд сейчас имеют более $ 5,5 млн свободного пространства под потолком зарплат. Некоторые из них, например «Оттава», должны подписать ограниченно свободных агентов, что ещё больше истощит их запасы.

Эта ситуация может дойти до того, что у Тарасенко не останется иного выбора, кроме как подписать годовой контракт на меньшую сумму, чем те, которые он недавно отверг. Сильная игра в следующем сезоне повысит его шансы на более выгодную сделку при гораздо более высоком потолке заработной платы будущим летом», — написал Ричардсон.