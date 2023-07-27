«Просим КХЛ признать расторжение контракта незаконным». Агент Шапю — о ситуации в «Барысе»

Хоккейный агент Алёша Пилко, представляющий интересы нападающего Майкла Шапю в КХЛ, заявил, что «Барыс» расторг контракт с его клиентом незаконно.

«В прошлом году, после получения Майклом травмы и когда стало точно понятно, что хоккеиста надо оперировать, мы отказались от трёх зарплат, чтобы заключить новый контракт с «Барысом».

В первую очередь я уверен, что клуб ни при каких обстоятельствах не должен выносить в прессу информацию о здоровье игрока, это его личное дело. Во-вторых, реабилитация после таких операций составляет четыре-шесть месяцев. Мы всегда держали клуб в курсе событий и информировали о графике восстановления Майкла. На данный момент мы обратились в лигу с просьбой признать незаконным расторжение контракта с хоккеистом и присвоить ему статус травмированного игрока», — сказал Пилко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.