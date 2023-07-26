Билялетдинов рассказал, как относится к новым правилам в КХЛ

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов рассказал о своём отношении к новым правилам в КХЛ.

«Я всегда к этому отношусь так: как сказали, так и будем делать. Нормально, мы с Александром Степановым (главный тренер клуба «Барс», выступающего в ВХЛ, также помогает тренерскому штабу «Ак Барса». — Прим. «Чемпионата») разговаривали, он работал в молодёжной лиге, и там эти правила уже были. Мы общались, как использовать эти новые правила. Первое время, может, будут сложности небольшие, наверное, будут удалять больше, учить нас. Динамики они [правила] добавят», — приводит слова Билялетдинова ТАСС.

Ранее Билялетдинов рассказал о выходе команды из отпуска, адаптации новичков и решающем факторе при подписании нового контракта с казанским клубом.