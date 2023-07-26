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«Колорадо» продлил контракт с 24-летним форвардом Майерсом

«Колорадо» продлил контракт с 24-летним форвардом Майерсом
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«Колорадо Эвеланш» продлил контракт с нападающим Беном Майерсом на один год, сообщает пресс-служба клуба.

24-летний Майерс отыграл за «Эвеланш» за последние два сезона в регулярке 44 матча, в которых забросил пять шайб. В плей-офф Кубка Стэнли на счету Майерса шесть игр без результативных баллов.

В сезоне-2022/2023 Бен сыграл в Американской хоккейной лиге за «Колорадо Иглз» 30 встреч, в которых набрал 24 (6+18) очка.

Майерс играл за США на Олимпийских играх 2022 года в Пекине, набрав 4 (2+2) очка в четырёх матчах, став вторым бомбардиром команды. Он также выступал за США на чемпионате мира 2022 года, забросив четыре шайбы и отдав четыре результативные передачи в 10 матчах.

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