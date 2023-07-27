«Куньлунь» подписал новый контракт с канадским защитником

«Куньлунь Ред Стар» заключил новый двухлетний двусторонний контракт с 27-летним защитником Кайлом Вудом, сообщает официальный сайт КХЛ.

В прошлом сезоне канадец дебютировал в лиге, сыграв за китайский клуб в 62 матчах. На счету Вуда было 19 (4+15) очков при показателе полезности «-1».

На драфте НХЛ 2014 года этот защитник был выбран «Колорадо» под общим 84-м номером, однако он ни разу не сыграл в североамериканской лиге. До прихода в «Куньлунь» Вуд провёл два сезона в Европе – во втором дивизионе немецкой лиги и в чешской экстралиге.

В прошлом сезоне «Куньлунь Ред Стар» занял 10-е место в Западной конференции. На счету команды было 49 очков, и она опередила в таблице только «Сочи». Единственный раз клуб выходил в плей-офф КХЛ в своём первом сезоне-2016/2017.