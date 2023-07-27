Знахаренко – о предсезонке в минском «Динамо»: стараюсь запомнить, кого как зовут

Защитник минского «Динамо» Дмитрий Знахаренко, вернувшийся в команду в межсезонье, рассказал о ходе подготовки к новому сезону КХЛ и работе с новым главным тренером «зубров» Дмитрием Квартальновым.

«Предсезонка проходит в целом — хорошо. Это уже вторая такая неделя. Терпим, работаем, понимаем, что это нужно, и доверяем тренерскому штабу. Насколько изменилось минское «Динамо» с моего предыдущего пришествия? Тренерский штаб плюс-минус тот же. Всех лично знал, кроме главного. В составе знаю человек пять, некоторых молодых помнил, кто есть кто, а так 80% для меня — новые люди. Сейчас стараюсь запомнить, кого как зовут. Раз они здесь, значит тут их место. Это не мне решать: для этого есть руководство и тренерский штаб. Они заслужили этот шанс быть здесь, будем работать дальше.

Пока трудно сложить какое-то полное мнение о Дмитрии Квартальнове. Он спокойный, требовательный и строгий. Банальные вещи, кажется, но это все должны делать и уметь. Пока это просто азы и база. Ещё не сказать, что мы углубляемся в тактические подробности. Пока делаем акцент на правильные привычки, навыки. Дмитрий Вячеславович требует, чтобы тренировки были качественными. И, где возможно, он старается сохранять позитив.

Я бы не сказал, что Дмитрий Вячеславович на кого-то ругается. Он просто эмоциональный человек, хочет зарядить своей энергией ребят, чтобы всё качественно проходило», — приводит слова Знахаренко Belarushockey со ссылкой на телеканал «Беларусь 5».