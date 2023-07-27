«Мы были очень близки к трофею». Ткачук — о настрое «Флориды» на следующий сезон НХЛ

Нападающий «Флориды» Мэттью Ткачук заявил, что выход в финал Кубка Стэнли в прошлом сезоне оставил неоконченное дело для «Пантерз», которые намерены взять трофей в следующем сезоне. «Флорида» в сезоне-2022/2023 уступила «Вегасу» в пяти матчах решающей серии плей-офф.

«Я сейчас могу рассказывать о том, как всё прекрасно получилось для нас в прошлом сезоне, и это действительно так, но в глубине души понимаю, что мы были очень близки к трофею. Поэтому нужно продолжать стремиться к нашей цели в следующем сезоне.

Наша задача в новом сезоне – это, вероятно, начать его лучше, чем прошлый чемпионат, затем вернуться в плей-офф и постараться повторить то, что мы сделали в прошлом году», – цитирует Ткачука The Score.