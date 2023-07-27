Канадский защитник «Адмирала»: не ожидал, что игра в КХЛ будет такой оборонительной

Защитник «Адмирала» Колби Уильямс поделился впечатлениями от первого сезона в КХЛ. Дальневосточный клуб продлил контракт с канадцем ещё на один сезон.
«Мне нравится КХЛ. Сезон был потрясающим. Я много лет играл в Северной Америке и, когда приехал сюда, увидел, что здесь всё по-другому. Я не ожидал, что она будет такой оборонительной, здесь не так много забивают шайб. Я ожидал совсем другого. Очень помогли мне привычные размеры площадки, на которой играет «Адмирал». Да и в целом «канадский лёд» хорош для самой команды и её стиля игры. Мой первый год не мог получиться лучше. Думаю, что мы превзошли все наши цели и ожидания, и это было очень классно.
Цели на новый сезон? Я думаю, выход в плей-офф — главная цель для всех в команде. Но, кроме этого, важно играть стабильно, придерживаться нашей системы и пытаться выиграть как можно больше матчей. В прошлом году мы показали, что можем играть с любой командой, даже в плей-офф. Мы провели хорошие встречи против финалиста — «Ак Барса». Дошли до шестого матча с несколькими парнями в лазарете. Думаю, мы всех впечатлили. Новый сезон станет проверкой для нас всех – сможем ли мы это повторить?!» — цитирует Уильямса пресс-служба «Адмирала».
Канадский хоккеист принял участие в 66 встречах регулярного чемпионата КХЛ, в которых забросил одну шайбу и отдал 17 результативных передач. Показатель полезности 28-летнего игрока обороны составил «+6». В плей-офф в первом раунде с «Салаватом Юлаевым» Уильямс провёл пять матчей без набранных очков с показателем полезности «-1».
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