Судья международной категории оценил изменение в правилах КХЛ

Судья международной категории Александр Иванюк высказал мнение насчёт изменения в правилах в КХЛ, согласно которому, если команда начинает период или овертайм в численном большинстве, то стартовое вбрасывание проводится в зоне атаки этой команды.

«Правильно, что это изменение ввели. Команда соперника наказана, играли в её зоне, а время периода закончилось. Потом вбрасывание в центре площадки, а это потеря времени. Пока разыгрывали вбрасывание, пока вошли в зону — время штрафа уже истекло. То, что ввели такое правило, – рационально. Это пойдёт на пользу игре. Скажем так, нарушители получат по заслугам. Не нарушай — и не будет вбрасывания у тебя в зоне», — цитирует Иванюка «РБ Спорт».

Напомним, в межсезонье КХЛ ввела ряд новых правил.