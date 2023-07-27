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В московском «Динамо» прокомментировали получение Менеллом российского гражданства

В московском «Динамо» прокомментировали получение Менеллом российского гражданства
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Спортивный директор московского «Динамо» Алексей Сопин прокомментировал подписание президентом России Владимиром Путиным указа о приёме в гражданство РФ американского защитника московского клуба Бреннана Менелла.

«Мы, безусловно, счастливы и рады, что так всё получилось. Теперь Бреннану необходимо получить паспорт гражданина РФ, а также пройти процедуру смены спортивного гражданства. Так как он не заигран за сборную США ни на одном из возрастных уровней, то, думаю, до начала сезона КХЛ эти технические моменты мы успеем решить», — цитирует Сопина пресс-служба московского клуба.

25-летний американский защитник принял участие в 44 встречах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона‑2022/2023. Менелл набрал 24 (2+22) результативных балла при показателе полезности «+11». В середине апреля хоккеист заключил новое соглашение с «Динамо» до 2026 года.

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