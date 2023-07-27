Вратарь Антон Худобин рассказал о своей подготовке к сезону

Голкипер Антон Худобин рассказал о том, как проходит его подготовка к сезону в Красноярске. 37-летний вратарь проводит тренировки с «Соколом».

«Как тренируется? Как всегда, замечательно. Здорово провожу свободное время, я же дома. Отдыхаю, тренируюсь, работаю, встречаюсь с друзьями. Провожу время на родной земле. Разве это не прекрасно?», — приводит слова Худобина Всероссийская хоккейная лига.

Напомним, 36-летнего россиянина 3 марта обменяли из «Даллас Старз» в «Чикаго». В прошедшем сезоне Худобин провёл один матч в НХЛ и 24 игры за фарм-клуб «Далласа» в АХЛ. В составе «Техаса» коэффициент надёжности российского вратаря составил 2,89 при 89,9% отражённых бросков. За фарм-клуб «Чикаго», «Рокфорд Айсхогс», Антон не выступал.