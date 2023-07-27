«Вряд ли это повлияет на МОК». Фетисов — о допуске украинцев к турнирам с россиянами

Олимпийский чемпион в составе сборной СССР по хоккею, депутат Госдумы РФ Вячеслав Фетисов оценил решение Министерства молодёжи и спорта Украины о снятии запрета на участие украинских спортсменов в соревнованиях вместе с россиянами и белорусами.
«Не знаю, как это решение связано с решением МОК по Олимпиаде. Не уверен, что это как-то повлияет на МОК в этом плане», — сказал Фетисов в интервью ТАСС.
Напомним, министерство молодёжи и спорта Украины сняло запрет на участие украинских атлетов в соревнованиях с российскими и белорусскими спортсменами, выступающими под нейтральным флагом.
Ранее национальный олимпийский комитет Украины неоднократно заявлял о возможности бойкота Олимпиады во французской столице в случае, если российских и белорусских спортсменов допустят к соревнованиям.
- 27 июля 2023
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