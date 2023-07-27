Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Кравец объяснил, почему лидеры «Авангарда» пропустили первый предсезонный матч

Кравец объяснил, почему лидеры «Авангарда» пропустили первый предсезонный матч
Комментарии

Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец после победы над «Омскими Крыльями» (6:5 Б) рассказал, почему игру пропустили лидеры команды — Валентин Пьянов, Иван Телегин и Дамир Шарипзянов.

«Пьянов, Телегин, Шарипзянов не играли, потому что их не нужно проверять? Да мы здесь даже не проверяем — мы даём возможность проявить себя. Эти ребята себя проявили, нам нужно спокойно подготовить их к следующему турниру», — передаёт слова Кравца корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Напомним, следующие матчи «Авангард» проведёт на предсезонном турнире Sochi Hockey Open, который состоится с 3 по 8 августа.

Ранее Кравец оценил игру новичка омского клуба Дмитрия Соколова, который в межсезонье перешёл в стан «ястребов» из минского «Динамо».

Материалы по теме
«Кто будет ему шайбу привозить?» Кравец ярко оценил игру новичка «Авангарда»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023