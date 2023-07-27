Кравец объяснил, почему лидеры «Авангарда» пропустили первый предсезонный матч

Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец после победы над «Омскими Крыльями» (6:5 Б) рассказал, почему игру пропустили лидеры команды — Валентин Пьянов, Иван Телегин и Дамир Шарипзянов.

«Пьянов, Телегин, Шарипзянов не играли, потому что их не нужно проверять? Да мы здесь даже не проверяем — мы даём возможность проявить себя. Эти ребята себя проявили, нам нужно спокойно подготовить их к следующему турниру», — передаёт слова Кравца корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Напомним, следующие матчи «Авангард» проведёт на предсезонном турнире Sochi Hockey Open, который состоится с 3 по 8 августа.

Ранее Кравец оценил игру новичка омского клуба Дмитрия Соколова, который в межсезонье перешёл в стан «ястребов» из минского «Динамо».