«Сибирь» представила состав на предсезонные сборы

Пресс-служба новосибирской «Сибири» представила состав на предсезонные сборы.

Вратари:

Антон Красоткин, Денис Костин, Владимир Табатчиков, Семён Кокаулин;

Защитники:

Егор Аланов, Денис Александров, Тимур Ахияров, Алексей Варенник, Фёдор Гордеев, Артём Жуков, Никита Ефремов, Александр Лукин*, Тревор Мёрфи**, Илья Морозов, Илья Пастухов, Динар Хамидуллин;

Нападающие:

Владимир Бутузов Павел Гоголев Сергей Дубакин Егор Климович Иван Климович Никита Коротков Артём Михеев Антон Назаревич Вячеслав Основин Никита Сетдиков Егор Спиридонов Никита Шашков Максим Сушко Алексей Яковлев Тэйлор Бек**, Энди Андреофф**.

* — просмотровый контракт, ** – присоединится к команде позже.

Ранее нападающий «Сибири» Гоголев, который провёл всю предыдущую часть карьеры до этого в Северной Америке, рассказал о самых странных выездных аренах, на которых он играл.