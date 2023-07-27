«Будет много — отлично, нет — тоже хорошо». Самонов — об игровом времени в «Салавате»

Голкипер «Салавата Юлаева» Александр Самонов рассказал о своих целях в предстоящем сезоне.
«Качественно и честно делать свою работу, приносить пользу команде, сколько бы игрового времени не было: много — отлично, нет — тоже хорошо. В любом случае, надо отрабатывать в каждом в моменте, проводить на высоком уровне каждую игру. Командный результат всегда стоит во главе угла. Очень хочется выиграть Кубок Гагарина!», — приводит слова Самонова хоккейное агентство «WINNERS».
Напомним, Самонов в мае пополнил состав «Салавата Юлаева» в результате обмена с «Северсталью» на денежную компенсацию и нападающего Данила Аймурзина. В минувшем сезоне Самонов выступал за СКА и «Северсталь», проведя в общей сложности 39 матчей, в которых трижды сыграл на ноль при 91,7 процента отражённых бросков и коэффициенте надёжности 2,64.
- 27 июля 2023
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