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Агент Дементьев оценил получение защитником «Динамо» Менеллом российского гражданства

Агент Дементьев оценил получение защитником «Динамо» Менеллом российского гражданства
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Известный хоккейный агент Алексей Дементьев прокомментировал получение российского гражданства американским защитником московского «Динамо» Бреннаном Менеллом.

«Я не считаю, что получением гражданства кто-то из людей обходит установленный лигой лимит для участия в КХЛ в отдельно взятой команде. Мы не знаем, какими внутренними мотивами руководствуется тот или иной человек, когда получает гражданство. Это всё-таки серьёзный шаг, ответственность, которую принимает на себя человек. А уже дальнейшая возможность заявки его как российского гражданина является вторичной.

Поэтому получение гражданства — это личное дело каждого человека, а не команды. Мы не знаем всех мотивов. Думаю, наоборот, нужно радоваться за то, что людям нравится Российская Федерация и они хотят связать свою жизнь с [нашей] страной. В будущем, может быть, найдут здесь свою судьбу, женятся и станут самыми полноправными гражданами, которые помогут нашей стране развиваться», — цитирует Дементьев в интервью Metaratings.ru.

25-летний американский защитник принял участие в 44 встречах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона‑2022/2023. Менелл набрал 24 (2+22) результативных балла при показателе полезности «+11». В середине апреля хоккеист заключил новое соглашение с «Динамо» до 2026 года.

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