Агент Дементьев оценил получение защитником «Динамо» Менеллом российского гражданства

Известный хоккейный агент Алексей Дементьев прокомментировал получение российского гражданства американским защитником московского «Динамо» Бреннаном Менеллом.
«Я не считаю, что получением гражданства кто-то из людей обходит установленный лигой лимит для участия в КХЛ в отдельно взятой команде. Мы не знаем, какими внутренними мотивами руководствуется тот или иной человек, когда получает гражданство. Это всё-таки серьёзный шаг, ответственность, которую принимает на себя человек. А уже дальнейшая возможность заявки его как российского гражданина является вторичной.
Поэтому получение гражданства — это личное дело каждого человека, а не команды. Мы не знаем всех мотивов. Думаю, наоборот, нужно радоваться за то, что людям нравится Российская Федерация и они хотят связать свою жизнь с [нашей] страной. В будущем, может быть, найдут здесь свою судьбу, женятся и станут самыми полноправными гражданами, которые помогут нашей стране развиваться», — цитирует Дементьев в интервью Metaratings.ru.
25-летний американский защитник принял участие в 44 встречах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона‑2022/2023. Менелл набрал 24 (2+22) результативных балла при показателе полезности «+11». В середине апреля хоккеист заключил новое соглашение с «Динамо» до 2026 года.
- 27 июля 2023
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