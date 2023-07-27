«Когда-то смеялись над японцами». Сафронов — о развитии хоккея в Африке

Бывший генменеджер сборной России Андрей Сафронов отреагировал на слова главного тренера СКА Романа Ротенберга, который заявил, что Российская Федерация готова заниматься развитием хоккея в Африке.
«Я думаю, это сложно комментировать. Может быть, и нужно развивать. Когда-то футбол тоже с трудом развивался в Северной Америке. А сейчас является одним из самых интересных видов спорта, не первым, конечно, но интересным. Всё зависит от того, как к этому вопросу подойти. А так, интересно, наверное. Я думаю, это тяжело сделать в свете климатических условий и того населения, которое там живет, а так, почему нет?
Сложно ли будет там найти тренеров по хоккею, или туда поедут российские специалисты? Я думаю, что мы, услышав какую-то информацию, начинаем сразу её близко к сердцу воспринимать, каждому фрукту своё время. Я думаю, надо подождать. Когда-то смеялись над японцами, когда туда поехали такие первооткрыватели, как Шадрин, Ляпкин, Старшинов, над ними смеялись, что они будут играть в хоккей, но они же играют. Давайте просто подождём! Каждому продукту своё время», — цитирует Сафронова «ВсёПроСпорт».
- 27 июля 2023
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