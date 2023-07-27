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Крикунов занял пост советника генерального директора московского «Динамо»

Крикунов занял пост советника генерального директора московского «Динамо»
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Заслуженный тренер России Владимир Крикунов занял пост советника генерального директора московского «Динамо» Сергея Сушко, сообщает пресс-служба клуба.

В 2004 году Крикунов возглавил московское «Динамо», а в 2005 году победил с этой командой в чемпионате России. В том же году он возглавил сборную России и на чемпионате мира в Австрии вместе с командой завоевал бронзовые медали. Он возглавлял российскую сборную на зимней Олимпиаде 2006 года, где она заняла четвёртое место. С 2018 по 2021 год специалист вновь возглавлял бело-голубых. В апреле 2021-го он уступил пост Алексею Кудашову.

С «Динамо» Крикунов становился обладателем Кубка европейских чемпионов (2006) и дважды был бронзовым призёром чемпионата России (2020, 2021).

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